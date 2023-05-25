Юные дубненцы успешно выступили на турнире по футболу «Кожаный мяч 2023»

четверг, 25 мая 2023 | 13:14     99
Воспитанники спортивной школы «Дубна» заняли призовые места в младшей и средней возрастных группах на турнире по футболу «Кожаный мяч 2023».

23 и 24 мая проходили Всероссийские соревнования II этапа «Кожаный мяч» по 2012 и 2010 годам рождения.

23 мая выступали ребята 2012 года рождения - 2 место среди 11 команд из Московской области. В финале уступили команде из города Климовск (0-0 в основное время). Лучший игрок команды — Шошин Максим.

24 мая выступали ребята 2010 года рождения - 3 место среди 17 команд из Московской области. В 1/2 уступили с минимальным счетом в основное время команде из города Лотошино (1-0 основное время). В матче за 3-е место одержали победу 3-1 над командой из города Егорьевск. Лучший игрок команды — Ельников Никита.

Поздравляем игроков и тренера - Фоменко Олега Сергеевича.

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Источник:
СШ «Дубна»
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