Юные дубненцы успешно выступили на турнире по футболу «Кожаный мяч 2023»

23 и 24 мая проходили Всероссийские соревнования II этапа «Кожаный мяч» по 2012 и 2010 годам рождения.

23 мая выступали ребята 2012 года рождения - 2 место среди 11 команд из Московской области. В финале уступили команде из города Климовск (0-0 в основное время). Лучший игрок команды — Шошин Максим.

24 мая выступали ребята 2010 года рождения - 3 место среди 17 команд из Московской области. В 1/2 уступили с минимальным счетом в основное время команде из города Лотошино (1-0 основное время). В матче за 3-е место одержали победу 3-1 над командой из города Егорьевск. Лучший игрок команды — Ельников Никита.

Поздравляем игроков и тренера - Фоменко Олега Сергеевича.