Вышел новый школьный учебник истории с главой о "спецоперации в Украине"

суббота, 27 мая 2023 | 21:56     182
Вышел новый учебник "История России для 10-11 классов". Учиться по нему будут уже со следующего 2023/2024 учебного года.

Обучающий материал не содержит каких-либо ссылок на первоисточники, а большая его часть посвящена СВО в Украине и противостоянию России некоему «коллективному Западу». Учебник повторяет многие утверждения российской официальной пропаганды. Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые, "использовали Украину в качестве ударного кулака, нацеленного против России".

В январе 2022 года, как утверждается в учебнике, в Москве стало известно о подготовке Украиной при поддержке Запада "полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма" в марте 2022 года. Каких-либо доказательств этих утверждений, как обычно, не приводится (их ранее не приводили и российские власти), а начавшаяся 24 февраля прошлого года российская "спецоперация" названа "необходимой превентивной мерой".

Одна из глав завершается лозунгом из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Изюминка этой фразы в том, что один из авторов учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов, внук вышеупомянутого Молотова. Его соавтором выступает советник директора Федеральной службы охраны Сергей Девятов.

Тэги: 
история
школа
#Z
образование
Россия
Читать в
Оставить отзыв в
 
26.05.2023 | 21:52    214
"Иностранным агентом" признали солиста группы "Би-2" Егора Бортника
Минюст РФ внес в единый реестр "иностранных агентов" солиста группы "Би-2" Егора Бортника (Лёву).
16.05.2023 | 19:55    632
Вниманию учащихся 8-10 классов: открыт набор в Летнюю химическую школу 2023
Школа пройдет с 28 июня по 02 июля 2023 года на базе Университета "Дубна". Участие бесплатное. Число мест ограничено.
18.05.2023 | 20:09    500
На Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации армии РФ"
На поэта и культового рок-музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации" российской армии (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ).