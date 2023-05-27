Вышел новый школьный учебник истории с главой о "спецоперации в Украине"

Обучающий материал не содержит каких-либо ссылок на первоисточники, а большая его часть посвящена СВО в Украине и противостоянию России некоему «коллективному Западу». Учебник повторяет многие утверждения российской официальной пропаганды. Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые, "использовали Украину в качестве ударного кулака, нацеленного против России".

В январе 2022 года, как утверждается в учебнике, в Москве стало известно о подготовке Украиной при поддержке Запада "полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма" в марте 2022 года. Каких-либо доказательств этих утверждений, как обычно, не приводится (их ранее не приводили и российские власти), а начавшаяся 24 февраля прошлого года российская "спецоперация" названа "необходимой превентивной мерой".

Одна из глав завершается лозунгом из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Изюминка этой фразы в том, что один из авторов учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов, внук вышеупомянутого Молотова. Его соавтором выступает советник директора Федеральной службы охраны Сергей Девятов.