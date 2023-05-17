Дата 17 мая была выбрана для празднования из-за того, что в этот день в 1865 году в Париже подписали первое международное Телеграфное Соглашение, а также основали Международный Телеграфный Союз, которые с 1932 года стал Международным Союзом Электросвязи.

Всемирный день электросвязи и информационного общества — профессиональный праздник веб-дизайнеров, интернет-провайдеров, программистов, системных администраторов, редакторов интернет-изданий и всех специалистов, занятых в сегменте информационных технологий.

Этот праздник очень важен для «ТЕЛЕКОМ МПК». Одна из его задач - способствовать преодолению «цифрового разрыва», что является ключевой частью миссии нашей компании. Каждый день мы стремимся сделать современные информационно-коммуникационные технологии доступными для жителей, проживающих не только в крупных агломерациях, но и в малых населённых пунктах.

«ТЕЛЕКОМ МПК» поздравляет с профессиональным праздником коллег и партнёров. Все вместе мы продолжим обеспечивать жителей региона услугами связи, отвечающими высоким требованиям безопасности и надёжности, предоставлять доступ в Интернет городам и сёлам, деревням и садовым товариществам, чтобы возможности современного информационного общества, самообразования, стали доступнее. Чтобы все родные и близкие люди, которые сейчас находятся далеко друг от друга, стали ближе.