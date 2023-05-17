Всемирный день электросвязи и информационного общества

среда, 17 мая 2023 | 14:49     187
Сегодня отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. World Telecommunication and Information Society Day был учреждён как праздничный день резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года.

Дата 17 мая была выбрана для празднования из-за того, что в этот день в 1865 году в Париже подписали первое международное Телеграфное Соглашение, а также основали Международный Телеграфный Союз, которые с 1932 года стал Международным Союзом Электросвязи.

Всемирный день электросвязи и информационного общества — профессиональный праздник веб-дизайнеров, интернет-провайдеров, программистов, системных администраторов, редакторов интернет-изданий и всех специалистов, занятых в сегменте информационных технологий.

Этот праздник очень важен для «ТЕЛЕКОМ МПК». Одна из его задач - способствовать преодолению «цифрового разрыва», что является ключевой частью миссии нашей компании. Каждый день мы стремимся сделать современные информационно-коммуникационные технологии доступными для жителей, проживающих не только в крупных агломерациях, но и в малых населённых пунктах.

«ТЕЛЕКОМ МПК» поздравляет с профессиональным праздником коллег и партнёров. Все вместе мы продолжим обеспечивать жителей региона услугами связи, отвечающими высоким требованиям безопасности и надёжности, предоставлять доступ в Интернет городам и сёлам, деревням и садовым товариществам, чтобы возможности современного информационного общества, самообразования, стали доступнее. Чтобы все родные и близкие люди, которые сейчас находятся далеко друг от друга, стали ближе.

Тэги: 
Интернет
праздник
Телеком МПК
Читать в
Оставить отзыв в
 
07.05.2023 | 22:24    305
7 мая в России отмечается День радио
Ежегодно 7 мая в России отмечается День Радио, праздник, посвященный событию, которое произошло 128 лет назад. В этот день российский физик и изобретатель Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества представил созданный им...
05.05.2023 | 15:39    424
На 8 и 9 мая в Берлине у мемориалов советским солдатам запретят носить флаги РФ и Украины
Речь идет о трех советских военных мемориалах в берлинском Трептов-парке, в районе Тиргартен и в Шёнхольцер Хайде.
07.05.2023 | 18:56    368
Ну хоть так-то... Россиян призвали сменить свои аватары в соцсетях на фотографии ветеранов
Россиянам предлагают 9 мая поменять свои аватары в соцсетях на фото героев - членов семьи времен Великой Отечественной войны 1941-45 гг.