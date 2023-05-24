Врачи Дубненской горбольницы спасли 39-летнюю пациентку с редким и крайне опасным заболеванием

После обследования специалисты ДГБ выявили у нее сразу две формы вирусного гепатита – В и Е, которые могут привести к тяжелому поражению печени. Первый передается в основном через кровь, второй – через воду или продукты питания, приготовленные с нарушением санитарных норм.