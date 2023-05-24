Врачи Дубненской горбольницы спасли 39-летнюю пациентку с редким и крайне опасным заболеванием

среда, 24 мая 2023 | 14:49     268
После обследования специалисты ДГБ выявили у нее сразу две формы вирусного гепатита – В и Е, которые могут привести к тяжелому поражению печени. Первый передается в основном через кровь, второй – через воду или продукты питания, приготовленные с нарушением санитарных норм.

Выработать тактику лечения помог телемедицинский консилиум с участием главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области Павла Богомолова и врачей-реаниматологов МОНИКИ.

В течение 10 дней женщина находилась на ИВЛ с проведением эффективной противовирусной, дезинтоксикационной терапии. Сегодня угрозы для ее жизни нет, пациентка выписана на амбулаторное лечение.

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