Вниманию учащихся 8-10 классов: открыт набор в Летнюю химическую школу 2023

вторник, 16 мая 2023 | 19:55     308
Школа пройдет с 28 июня по 02 июля 2023 года на базе Университета "Дубна". Участие бесплатное. Число мест ограничено.

Для записи необходимо заполнить заявку: https://forms.gle/8DLNccPic8kfJfqp6.

Обращаем внимание на то, что в регистрационную форму необходимо прикрепить мотивационное эссе на тему «Почему я хочу попасть в Летнюю химическую школу» (требования к оформлению эссе: шрифт Times New Roman, размер 12 ppt, межстрочный интервал одинарный, поля со всех сторон по 1.25 см, объем не более 1 страницы).

Внимание! Прием заявок до 15 июня 2023 г.

Итоговый список участников Летней химической школы будет сформирован и опубликован на странице школы 21 июня 2023 г. Участники получат приглашение по электронной почте.

Контакты: polot.nat@gmail.com, МО, Дубна, Университетская 19, корп. 2, каб. 403, +7 496 216 60 72.

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