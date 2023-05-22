Внимание: В среду на Землю обрушится сильная геомагнитная буря

понедельник, 22 мая 2023 | 17:32 528
По данным Лаборатории солнечной астрономии, в среду, 24 мая, вероятна магнитная буря класса G1. Пик её придётся на период с 3:00 до 6:00. С полуночи и до 3:00, а также с 6:00 до полудня прогнозируется геомагнитное возмущение с индексом Кр4.
После череды вспышек класса "М" на Солнце, к Земле стремится выброшенная из светила корональная масса. Геомагнитное возмущение регистрировалось уже сегодня утром, 22 мая, ещё одна магнитная буря прогнозируется в среду, 24 мая.
Напоминаем, магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи. Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Помимо перебоев в радиосвязи, во время магнитной бури могут произойти перебои в подаче электроэнергии, нарушение работы сетей операторов мобильной связи.