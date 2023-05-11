Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году

Указ о призыве граждан на сборы из запаса Владимир Путин подписывает ежегодно. В этом нет ничего экстраординарного.

По закону, на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и даже лиц, проходивших альтернативную службу. Призыв касается также тех, кто был освобожден от военной службы или получил отсрочку. При этом установлен возрастной ценз: рядовых и сержантов запаса можно призывать на сборы до 35 лет, младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет.

Не явившимся на сборы грозит штраф до 3 тыс. руб.

«Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности»,— отмечено в указе.

Пункты два и три указа скрыты грифом «для служебного пользования», что вносит в рядовой процесс элемент интриги. Также не указаны сроки сборов и число людей, которое планируется на них призвать.

Ответственность за исполнение указа возлагается на правительство РФ и органы исполнительной власти в регионах.