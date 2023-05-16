Ветеринарная клиника открылась в Дубне после ремонта

вторник, 16 мая 2023 | 16:54     364
После ремонта открыли государственную участковую ветеринарную лечебницу в городском округе Дубна.

«Выполнен объем работ по обновлению помещений. В клинике есть все необходимое оборудование для проведения диагностических исследований и оказания лечебной помощи домашним животным, в том числе - хирургической», - сказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

Помимо этого, для комфорта врачей и пациентов обновили кабинеты, в которых ветеринары оказывают услуги терапии, хирургии, УЗИ- диагностики, а также проводят лабораторные процедуры и исследования.

Адрес ветеринарной лечебницы: г. Дубна, Коммунальный пр., д. 5

Режим работы: 

  • Пн-пт с 9:00-18:00, обед 13:00-14:00. 
  • Прием животных: Пн-вт: 9:00-21:00, обед 13:00-14:00.

Записать питомца на прием можно дистанционно. Оформить запись можно как через портал uslugi.mosreg.ru, так и через мобильное приложение «Госуслуги Московской области». Уведомление поступит на номер телефона или на электронную почту.

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