Ведущие эксперты РФ в области здравоохранения соберутся в Дубне

В ходе мероприятия состоится научно-практическая конференция, будет организована работа круглых столов по темам диагностики, профилактики и лечения профессиональных заболеваний, современных подходов к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, инновационным отечественным разработкам лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также внедрению цифровых технологий в медицинские процессы.

В программе выездной Коллегии примут участие представители Объединенного института ядерных исследований, Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», главные внештатные специалисты и руководители медицинских организаций ФМБА России.

Состоится церемония открытия сосудистого центра на базе Медико-санитарной части №9 ФМБА России, оснащенного современным медицинским оборудованием, в том числе ангиографом. Это станет важным событием для жителей Дубны – теперь пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать экстренную и плановую высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь.

Для резидентов Особой экономической зоны «Дубна» ФМБА России открывает «Цифровой здравпункт», где будут проводиться различные виды медицинских осмотров и исследований, в том числе психофизиологическое обследование с применением специализированного отечественного аппаратно-программного комплекса, разработанного в рамках импортозамещения. Дополнительно предусмотрена возможность проведения телемедицинской консультации «врач-пациент» с узкопрофильными специалистами. Все данные о проведенных исследованиях будут поступать в инновационный Центр промышленной медицины Медико-санитарной части № 9 ФМБА России. Работа «Цифрового здравпункта» качественно повлияет на сохранение здоровья сотрудников особой экономической зоны.