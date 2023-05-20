В Университете "Дубна" прошла научно-популярная лекция Дмитрия Наумова

суббота, 20 мая 2023 | 11:48     161
16 мая в Университете "Дубна" прошла лекция д.ф.-м.н., заместителя директора Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований, руководителя нейтринной программы ОИЯИ, популяризатора науки Дмитрия Наумова.

Лекция «Современная физическая картина мира» собрала около 100 человек и стала первой из цикла лекций, направленных на популяризацию знаний об природе и человеческом обществе и вовлечение активного студенчества в научную коммуникацию.

На лекции была представлена эволюция научных знаний о развитии Вселенной с момента Большого взрыва и до наших дней. Слушатели узнали, что фундаментальными основами современных представлений о мире являются квантовая механика, общая и специальная теории относительности, хорошо согласующиеся с многочисленными экспериментальными данными.

А научные открытия и революции недавнего прошлого в кардинальной степени изменили наше понимание фундаментальных основ природы и приблизили человечество к расширению границ субъективного и осознанию себя как части Вселенной.

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