В Университете "Дубна" прошла конференция на иностранных языках «Исследуем мир и делаем его лучше»

Выступлению студентов Университета предшествовала серьезная подготовка. Вначале надо было выполнить исследование по выбранной теме, затем перевести его на английский язык. А еще так рассказать о своей работе, чтобы всем было интересно.

На конференции работали секции «Исследования в области естественных наук», «Проблемы современного мира. Политика, экономика», «Исследования в области информационно-коммуникативных технологий», «Гуманитарные и междисциплинарные исследования». Проблемы психологии и образования обсуждались на заседании секции «Человек в современном мире».

Дискуссии на этом традиционном для Университета научном студенческом форуме способствуют глубокому погружению студентов в иностранные языки. Это особенно важно для ребят, которые задумываются о работе в научных организациях.

На конференции работало специальное жюри, которое определило авторов лучших докладов и победителей в специальных номинациях: за нестандартность темы, за блестящее произношение, за владение коммуникативными навыками на иностранном языке. Также почетными дипломами отмечены работы, которые запомнились глубиной исследования, основательным подходом к изучению проблемы искусственного интеллекта и человечества.