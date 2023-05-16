В Университете "Дубна" прошел День открытых дверей

вторник, 16 мая 2023 | 13:35     277
14 мая в Университете "Дубна" состоялось долгожданное событие - День открытых дверей.

Это особый день в жизни Университета. В этот раз Университет посетило более 300 школьников и их родителей из Московской, Ярославской, Тверской, Тульской, Воронежской, Брянской и других областей.

Главная цель этого мероприятия – познакомить школьников и их родителей с Университетом, с факультетами и специальностями, рассказать о поступлении и обучении, о преимуществах Университета, который находится в наукограде Дубна, в крупнейшем в России центре по исследованиям в области ядерной физики, химии, IT.

Ребята смогли не только послушать о новых правилах приема в 2023 году, но и посетить кафедры, пообщаться с преподавателями и студентами.

Фотоотчет о событии: https://vk.com/album-115982637_291949091

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