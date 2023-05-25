В Университете "Дубна" открывается подготовительное отделение для абитуриентов из-за рубежа

Высококвалифицированные преподаватели помогут преодолеть все трудности и проведут увлекательные занятия, а студенты смогут не только начать красиво говорить на русском языке, но и познакомятся с русской культурой и традициями.

На подготовительном отделении также планируется организация профессионально направленной подготовки: наряду с русским языком иностранные граждане смогут получить предметную подготовку по необходимым дисциплинам их будущей специальности, например, по математике, физике, химии, информатике, обществознанию, экономике, истории России, истории русской культуры.

Возглавляет отделение завкафедрой иностранных языков и русского как иностранного, доцент, к.филол.н. Наталья Шимон.