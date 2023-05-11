В Талдомском округе пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан

четверг, 11 мая 2023 | 11:44     120
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные в мкрн. Юбилейный г. Талдома, п. Северный и д. Глебово.

Сотрудниками полиции установлено, что четверо местных жителей в возрасте от 33 до 52 лет поставили на миграционный учет 27 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставили.

В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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криминал
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