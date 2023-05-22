В Талдоме задержали мужчину, подозреваемого в совершении 13 краж из дачных домов

Установлено, что злоумышленник и его сообщник путем повреждения замка входной двери проникли в дачный дом, расположенный около деревни Бельское, откуда похитили электропилу, лестницу и топор. По данному факту следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его временного проживания. При проведении осмотра жилища мужчины оперативники обнаружили и изъяли ранее похищенное имущество, среди которого электропила, газонокосилки, наборы строительных инструментов и другие дорогостоящие предметы быта.

В рамках расследования, установлена причастность злоумышленника к совершению еще 12 аналогичных эпизодов преступной деятельности на территории того же населенного пункта и деревни Сорокино. Общая сумма причиненного ущерба заявителям составила более 450 тысяч рублей.