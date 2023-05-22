В Талдоме задержали мужчину, подозреваемого в совершении 13 краж из дачных домов

понедельник, 22 мая 2023 | 12:56     249
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Талдомскому г.о. задержали 33-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в совершении серии краж.

Установлено, что злоумышленник и его сообщник путем повреждения замка входной двери проникли в дачный дом, расположенный около деревни Бельское, откуда похитили электропилу, лестницу и топор. По данному факту следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его временного проживания. При проведении осмотра жилища мужчины оперативники обнаружили и изъяли ранее похищенное имущество, среди которого электропила, газонокосилки, наборы строительных инструментов и другие дорогостоящие предметы быта.

В рамках расследования, установлена причастность злоумышленника к совершению еще 12 аналогичных эпизодов преступной деятельности на территории того же населенного пункта и деревни Сорокино. Общая сумма причиненного ущерба заявителям составила более 450 тысяч рублей.

Талдомским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников данных преступлений.

Часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.

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