В Талдоме раскрыли хищение в ломбарде почти на полмиллиона рублей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 29-летняя местная жительница. Злоумышленница, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств, вырученных от продажи изделий из драгоценных металлов.

В отношении задержанной следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.