В Талдоме раскрыли хищение в ломбарде почти на полмиллиона рублей

понедельник, 29 мая 2023 | 19:53     77
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от руководителя ломбарда на ул. Полевая о присвоении денежных средств товароведом-оценщиком. Общая сумма причиненного ущерба составила более 480 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 29-летняя местная жительница. Злоумышленница, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств, вырученных от продажи изделий из драгоценных металлов.

В отношении задержанной следователем Следственного Отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тэги: 
Талдом
криминал
Читать в
Оставить отзыв в
 
23.05.2023 | 15:19    439
УФАС Подмосковья выиграло суд по поводу проведения аукциона на содержание кладбищ в Талдоме
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Управления о признании жалобы ООО «Сергиево-Посадский РО» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной.
Изображение носит ознакомительный характер
16.05.2023 | 20:11    488
Полицейскими в Яхроме задержан подозреваемый в краже электроинструментов
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя муниципального учреждения, расположенного в г. Яхроме, о краже электроинструментов. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.
21.05.2023 | 19:47    687
Сайт французского университета "Париж 8" взломали и разместили на нем антиукраинский лозунг
Сайт университета "Париж 8" был взломан в прошедшую субботу, 20 мая.