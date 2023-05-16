В Талдоме началось строительство экстрим-зоны в парке "Победы"

Площадка будет состоять из скейт-парка, выполненного из архитектурного бетона и асфальтированного памп-трека. К работам приступили пару недель назад.

Памп-трек – специально сконструированная трасса, на которой можно разгоняться, не крутя педали. Она состоит из волнообразных кочек, виражей и трамплинов разного уровня сложности. Скейт-боул и пул – это каскадный скейт-парк, состоящий из чаш для непрерывного катания. Уже в августе жители Талдома и близлежащих муниципалитетов смогут опробовать новую уникальную экстрим-зону для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.

Эти две площадки стилистически будут связаны между собой пешеходной тропой. Помимо этого, на территории обустроят газоны, ливневую канализацию, установят информационные стенды, велопарковки, а также скамьи для отдыха и урны для мусора. В качестве основных элементов освещения будут использованы спортивные мачты для комфортного катания в темное время суток.