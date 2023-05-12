В Талдоме и Запрудне пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан

пятница, 12 мая 2023 | 11:15 76
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные на ул. Карла Маркса в Талдоме и пер. Пролетарский в п. Запрудня.
Сотрудниками полиции установлено, что четверо местных жителей в возрасте от 30 до 54 лет поставили на миграционный учет 19 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставили.
В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.