В России вводят уголовную ответственность за съемку на видео полетов беспилотников

вторник, 30 мая 2023 | 16:58 171
Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что скоро в РФ будет принят закон, который вводит уголовную ответственность в отношении граждан, снимающих полеты беспилотников.
Он отметил, что, когда человек заметил БПЛА, он должен позвонить по номеру телефона: 112 и больше никаких действий не предпринимать.
«Первым делом нужно сообщить по номеру 112, что видел беспилотник… Это оптимальный вариант. Больше делать ничего не надо. Мы сейчас инициируем закон и примем, вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», - отметил депутат.
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