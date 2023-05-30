В России вводят уголовную ответственность за съемку на видео полетов беспилотников

Он отметил, что, когда человек заметил БПЛА, он должен позвонить по номеру телефона: 112 и больше никаких действий не предпринимать.

«Первым делом нужно сообщить по номеру 112, что видел беспилотник… Это оптимальный вариант. Больше делать ничего не надо. Мы сейчас инициируем закон и примем, вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», - отметил депутат.