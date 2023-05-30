В России вводят уголовную ответственность за съемку на видео полетов беспилотников

вторник, 30 мая 2023 | 16:58     171
Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что скоро в РФ будет принят закон, который вводит уголовную ответственность в отношении граждан, снимающих полеты беспилотников.

Он отметил, что, когда человек заметил БПЛА, он должен позвонить по номеру телефона: 112 и больше никаких действий не предпринимать. 

«Первым делом нужно сообщить по номеру 112, что видел беспилотник… Это оптимальный вариант. Больше делать ничего не надо. Мы сейчас инициируем закон и примем, вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», - отметил депутат.

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Утром 30 мая спецслужбы Москвы и Подмосковья, а также информационные каналы сообщили о более 10 сбитых БПЛА. Всего же в утренней атаке участвовали около 25 беспилотников.
30.05.2023 | 08:42    295
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Госдума
закон
авиация
Источник:
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