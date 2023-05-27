В России появилась новая награда

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, орденом будут награждаться сотрудники космической отрасли, к примеру, за заслуги в области пилотируемых космических полетов, в реализации государственной политики в области космической деятельности или за заслуги в создании и внедрении новых технологий в ракетно-космической отрасли.

Также орденом могут быть награждены иностранные граждане за «эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства».