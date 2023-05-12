В Правительстве РФ не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. Поправками предлагалось дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

Как указывается в проекте отзыва комиссии, защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией:

"В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно".

Кроме того, отмечают в кабмине, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, "позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы", а также оценить степень влияния нововведения на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований "в условиях общей или частичной мобилизации".