В Правительстве РФ не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

пятница, 12 мая 2023 | 12:44     90
12 мая комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. Поправками предлагалось дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

Как указывается в проекте отзыва комиссии, защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией:

"В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно".

Кроме того, отмечают в кабмине, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, "позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы", а также оценить степень влияния нововведения на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований "в условиях общей или частичной мобилизации".

"На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта", - указано в проекте отзыва кабмина.

Тэги: 
армия
закон
Госдума
Источник:
ТАСС
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