В Подмосковье из-за покойной кошки чуть не сгорел крематорий

четверг, 25 мая 2023 | 19:51     172
25 мая траурная процессия по прощанию с покойной кошкой в крематории "Феникс" на Пятницком шоссе возле Митинского кладбища (Красногорский район), шла по плану.

В ходе кремации животного, сотрудник крематория почувствовал странный запах гари. Из-за чрезмерного нагрева дымохода начала гореть кровля и огонь охватил 60 кв. м.

К месту оперативно приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание за полтора часа. Никто, кроме кошки, разумеется, не пострадал.

Прах кошки передали безутешным родственникам и близким.

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Подмосковье
пожар
Источник:
SHOT
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