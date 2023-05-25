В Подмосковье из-за покойной кошки чуть не сгорел крематорий

четверг, 25 мая 2023 | 19:51 172
25 мая траурная процессия по прощанию с покойной кошкой в крематории "Феникс" на Пятницком шоссе возле Митинского кладбища (Красногорский район), шла по плану.
В ходе кремации животного, сотрудник крематория почувствовал странный запах гари. Из-за чрезмерного нагрева дымохода начала гореть кровля и огонь охватил 60 кв. м.
К месту оперативно приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание за полтора часа. Никто, кроме кошки, разумеется, не пострадал.
Прах кошки передали безутешным родственникам и близким.