В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство новейших рентген-аппаратов

четверг, 18 мая 2023 | 12:37     178
Российский производитель медицинской техники компания «ЕЛС-МЕД» получила регистрационное удостоверение на новый рентгенографический цифровой аппарат собственной разработки.

На предприятии «ЕЛС-МЕД» разрабатывают и производят медицинское диагностическое оборудование высшего качества по самым современным технологиям. Это, в том числе, стационарные, портативные и беспроводные аппараты УЗИ экспертного класса, аналоговые и цифровые рентгены, другая техника, которая пользуется большим спросом в российских медицинских учреждениях самого разного профиля. На днях резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ЕЛС-МЕД» получила регистрационные документы на новый рентгенографический цифровой аппарат, представленный в потолочной и напольной комплектациях.

"Цифровой аппарат разработки наших специалистов имеет гораздо больше преимуществ, чем представленные на российском рынке медицинского оборудования аналоги, - рассказал инженер ООО «ЕЛС-МЕД» Андрей Кириченко. - Аппарат c потолочным креплением рентгеновской трубки, двумя цифровыми плоскопанельными детекторами и системой компьютерной радиографии обладает высоким уровнем визуализации, прекрасно подходит для многопрофильных медицинских учреждений и клиник, имеющих стационары и специализирующихся на травматологии, ортопедии и интенсивной терапии. С его помощью можно выполнять широкий диапазон исследований большого потока пациентов, включая маломобильных. Цифровой плоскопанельный детектор и современное программное обеспечение как в напольной, так и в потолочной комплектациях способствуют быстрому получению снимка и его точному описанию".

Также аппараты снабжены уникальным, не имеющим аналогов в России, столом пациента и множеством вариантов генераторов, плоскопанельных детекторов и рядом других инноваций, одна из которых - внедрение искусственного интеллекта, который улучшает и облегчает работу рентгенлаборанта и врача рентгенолога. Кроме того, современный дизайн наряду с бесшумной механикой создают комфортные условия для врача и пациента.

Стоит отметить, что кроме производства высокотехнологичного медицинского оборудования сотрудники «ЕЛС-МЕД» оказывает полный спектр услуг по его сопровождению: логистике, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию. Также они проводят обучение персонала учреждений здравоохранения работе на новых аппаратах.

Компания намерена ежегодно выпускать не менее 200 единиц такой диагностической медицинской техники. На данный момент инвестиции в проект уже превысили запланированные и составляют более 26,3 млн рублей.

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