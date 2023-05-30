В Кимрском районе двое жителей оборудовали оранжерею для выращивания конопли

вторник, 30 мая 2023 | 11:09     114
В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с полицейскими ГУНК МВД России при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали подозреваемых в хранении растительного наркотика.

По данным оперативников, в Кимрском районе двое мужчин 1980 и 1987 годов рождения оборудовали в частном доме помещение для выращивания наркосодержащих растений.

В результате обыска в домовладении полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана массой 778,7 грамма, а также 27 растений схожих по внешнему виду с коноплёй. Кроме того, наркополицейские обнаружили в доме специальное оборудование, семена и удобрения для выращивания наркосодержащих растений.

Подозреваемые задержаны и арестованы. Злоумышленники сознались в содеянном и пояснили, что хранили наркотик без цели сбыта. Сейчас эта версия тщательно проверяется оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

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