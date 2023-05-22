В Кимрах в "Доме Кустаря" открылся новый сезон по реставрации здания

понедельник, 22 мая 2023 | 16:58     448
20 мая в "Доме Кустаря" в Кимрах прошла первая в этом году реставрационная акция.

Это стало возможным благодаря крупному фонду Внимание, которые занимаются сохранением наследия, и это была первая выездная акция волонтёров Фонда с момента его основания в 2018 году.

За два выходных были полностью очищены от остатков обоев и гвоздей стены "дубовой столовой", лекционного и выставочного залов будущего культурного центра, а также волонтеры начали расчищать от краски потолочную лепнину в выставочном зале. Впервые за много лет интерьеры первого этажа словно "ожили", очистились от поздних наслоений и предстали в своей первоначальной красоте.

Волонтёров особенно впечатлил результат расчистки "дубовой столовой". После снятия обоев и поздних шпаклёвок, стены показали хорошо сохранившиеся росписи под дорогие породы дерева - палисандр и морёный дуб. Росписи, действительно, выполнены на высшем уровне, текстуры пород дерева на них переданы так реалистично, что хочется рассматривать их снова и снова, а ведь это полностью ручная работа, выполненная рукой старых мастеров в далёком 1902 году.

Волонтеры "Дома Кустаря" сердечно благодарят Фонд «Внимание» за приобретённые и подаренные стройматериалы, гостиницу "Берёзка" за безвозмездно предоставленные номера для проживания волонтёров, "Кафе в Кимрах с классной пиццей!" за безвозмездные пиццы.

Тэги: 
Кимры
ремонт
волонтерство
Источник:
Дом Кустаря
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