В Кимрах 100-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анна Тер-Саакян

вторник, 02 мая 2023 | 19:22     331
2 мая 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Анне Андреевне Тер-Саакян. С юбилейной датой жительницу города Кимры поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваша жизнь – это яркое подтверждение тому, что нашему народу присущи настоящие мужество и сила духа. В юном возрасте Вы отважно служили на фронте медицинской сестрой, спасали жизни наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Ваш труд стал частью героического наследия нашей Родины», - отметил Игорь Руденя.

Анна Андреевна родилась в деревне Тарасово Тамбовской области. Оттуда ее, 18-летнию девушку, призвали на фронт. Анна Андреевна работала медицинской сестрой в военном эвакуационном госпитале, помогала раненым бойцам Красной Армии быстро вернуться в строй. За стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Анна Андреевна Тер-Саакян награждена медалью Жукова.

С будущим мужем Анна Андреевна познакомилась во время Великой Отечественной войны в госпитале, где он находился на лечении. В июле 1945 года молодые уехали в город Баку, где Анна Андреевна более 30 лет работала в медицинских учреждениях. В начале 90-х семья переехала в город Кимры Тверской области.

У Анны Андреевны три внучки, пять правнуков, один праправнук.

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