В июне изменится расписание пригородных поездов Савёловского направления

На Савёловском направлении РЖД в будние дни с 1 по 30 июня (10:50 – 14:30) на участке Каналстрой – Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Кроме того, преимущественно в выходные дни 3-4, 10-11, 11-12 июня (с 19:00 до 5:30) и 4-5 июня (с 23:00 до 9:30) железнодорожники заменят 4 стрелочных перевода на станции Икша.

В связи с этим в будние дни из расписания выведут несколько пригородных поездов на участках Москва – Савёлово, Лобня – Вербилки и Дубна – Дмитров, а 3-5 и 10-12 июня между Лобней и станциями Икша, Дмитров, Вербилки, Талдом, Дубна и на участках: Москва – Дубна и Икша – Поворово-3.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».