В Госдуме предложили штрафовать владельцев за самовыгул собак

среда, 10 мая 2023 | 08:15     229
В Госдуме предложили приравнять безнадзорный выгул собак (самовыгул) к выбрасыванию питомца на улицу и штрафовать за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к большому числу брошенных животных. Внесение всех поправок в виде законопроекта ожидается уже в мае.

Поправки разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию, которая в настоящий момент собирает предложения от политиков, представителей регионов и экспертного сообщества.

Александр Спиридонов, в частности, подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу. За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве и Подмосковье равен 24 801 рублю.

Установить личность хозяина домашнего животного сегодня возможно только с помощью чипа, клейма или адресника, напомнили в Российской кинологической федерации. Однако маркирование домашних животных сегодня по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.

Для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта, по словам Александра Спиридонова, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.

В законопроекте отдельно коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных.

"Кроме того, важно ввести обязательное обучение перед покупкой определенных собак. Без этого заводчики не должны иметь права продать животное. Они часто и безответственно продают собак бойцовских пород людям, которые имеют очень ограниченное представление о природе поведения таких животных, а впоследствии страдают люди и в особенности дети", — добавил законодатель.

Итоговые поправки, которые будут представлены в форме законопроекта, парламентарии обсудят 11 мая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по экологии с участием общественников, представителей регионов, приглашенных экспертов. 12 мая документ утвердят на заседании комитета Госдумы по экологии, рассмотрение в первом чтении планируется уже на первой пленарной неделе с 16 по 18 мая, уточнили в Государственной Думе.

Тэги: 
Госдума
закон
звери
Источник:
Известия
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