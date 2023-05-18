В Дубне состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок»

четверг, 18 мая 2023 | 13:36 185
169 школьников и студентов средних специальных учебных заведений - всего 13 команд - прошли 12 этапов, среди которых полоса препятствий, подтягивания, отжимания, метание гранаты, знание военных званий.
169 школьников и студентов средних специальных учебных заведений - всего 13 команд - прошли 12 этапов, среди которых полоса препятствий, подтягивания, отжимания, метание гранаты, знание военных званий.
По итогам всех испытаний первое место заняла команда гимназии №11, второе – школа №10, третье – школа №7. Среди студентов лучшие результаты у ребят из колледжа Университета «Дубна».