В Дубне состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Орлёнок»

четверг, 18 мая 2023 | 13:36     185
169 школьников и студентов средних специальных учебных заведений - всего 13 команд - прошли 12 этапов, среди которых полоса препятствий, подтягивания, отжимания, метание гранаты, знание военных званий.

169 школьников и студентов средних специальных учебных заведений - всего 13 команд - прошли 12 этапов, среди которых полоса препятствий, подтягивания, отжимания, метание гранаты, знание военных званий.

По итогам всех испытаний первое место заняла команда гимназии №11, второе –  школа №10, третье – школа №7. Среди студентов лучшие результаты у ребят из колледжа Университета «Дубна».

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