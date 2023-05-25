В Дубне с 1 сентября владельцы собак будут обязаны убирать за своими питомцами

четверг, 25 мая 2023 | 17:51 211
Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области, в рамках которых уточняются новые правила выгула собак.
С 1 сентября владельцы собак будут обязаны убирать за своими питомцами во дворах, общественных местах, включая помещения общего пользования многоквартирных домов.
Также с 1 сентября собак без поводка и намордника, за исключением щенков и декоративных собак, нельзя будет выгуливать во дворах, на площадках отдыха, на общественных территориях вне площадок для выгула животных, а также при пересечении улиц и проездов.
В изменениях установлено, что щенками считаются собаки, которые не достигли трехмесячного возраста.