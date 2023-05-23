В Дубне решили вырастить секвойю - один из самых высоких видов деревьев на Земле

вторник, 23 мая 2023 | 14:36     313
Мария Гарцева из Дубны - опытная акушерка, рукодельница и мотоциклистка - посадила во дворе дома № 9 на Тверской улице, в котором живёт, секвойю — дерево семейства кипарисовых. В России оно растет только на юге в Сочинском дендрарии.

«Увидела семена на почте, решила попробовать вырастить. Посадила дома в горшке, особо надежд не питала. Но деревце проросло — радует, что смогли его высадить во дворе, мне помог сосед. Посмотрим, что вырастет», - рассказывает Мария в соцсетях.

Мария Гарцева особых надежд на успех не питает, но и растить дерево дома тоже не хочет:

«Дома начало засыхать, нужна ему воля. Конечно, я не увижу ее большой — разве что, мои внуки — но попробовать определенно стоило».

Секвойя (лат. - Sequoia) — род древесных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Естественный ареал рода — Тихоокеанское побережье Северной Америки. Отдельные экземпляры секвойи достигают высоты более 110 м — это один из самых высоких видов деревьев на Земле.

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