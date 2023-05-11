В Дубне расширили производство рыбных деликатесов

четверг, 11 мая 2023 | 10:58     150
В Дубне в Коммунальном проезде возвели пристройку к отделению дефростации и посола рыбы на существующем заводе по производству пресервов из тихоокеанской сельди.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области. Застройщиком выступил ООО «Торговый дом «Раптика», инвестиции составили 10 млн рублей.

Площадь пристройки — 200 кв. метров. В новом цеху создали полноценную технологическую цепочку производства — это увеличило производственные мощности на 10%. Ввод в эксплуатацию объекта поможет создать 10 рабочих мест.

Завод «Раптика» работает в Дубне с 2000 года и специализируется на изготовление пресервов из отечественного сырья.

Тэги: 
Дубна
строительство
производство
продукты
Читать в
Оставить отзыв в
 
04.05.2023 | 12:15    422
ЖК «Феникс» в Дубне планируют достроить в 2025 году
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход начального этапа строительства ЖК «Феникс» в городском округе Дубна.
10.05.2023 | 10:23    243
Ликеро-водочный завод реконструировали в Дмитрове
В Дмитрове после реконструкции введен в эксплуатацию корпус производственного комплекса ликеро-водочной продукции.
03.05.2023 | 21:30    386
Учитель физики из Дубны стала стала победителем регионального этапа Всероссийской профессиональной олимпиады
Учитель физики Лицея «Дубна» Татьяна Александровна Кузнецова уверенно прошла все испытания и стала победителем регионального этапа Всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК науки».