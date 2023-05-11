В Дубне расширили производство рыбных деликатесов

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области. Застройщиком выступил ООО «Торговый дом «Раптика», инвестиции составили 10 млн рублей.

Площадь пристройки — 200 кв. метров. В новом цеху создали полноценную технологическую цепочку производства — это увеличило производственные мощности на 10%. Ввод в эксплуатацию объекта поможет создать 10 рабочих мест.

Завод «Раптика» работает в Дубне с 2000 года и специализируется на изготовление пресервов из отечественного сырья.