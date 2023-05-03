В Дубне прошла Всероссийская конференция по фундаментальной физике

Работали четыре секции: «Физика: теория и эксперимент», «Электроника: от ускорительных комплексов до прикладных задач», «Авиастроение, электроэнергетика, электротехника: инновационные инженерные решения» и «Биофизика».
В первые два дня участникам и слушателям были представлены научные доклады от сотрудников Объединенного института ядерных исследований, Научно-исследовательского института прикладной акустики, Научно-производственного центра «Аспект».
Далее были представлены доклады аспирантов и студентов, выполненные под научным руководством сотрудников предприятий-партнеров.
Всего в конференции приняли участие более 350 человек. Было представлено 40 научных докладов от аспирантов и студентов Университета «Дубна», Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова.