В Дубне прошла Всероссийская конференция по фундаментальной физике

среда, 03 мая 2023 | 13:55     343
2-я Всероссийская школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии» проходила в Университете «Дубна» 24-27 апреля, ее организатором выступил Инженерно-физический институт.

Работали четыре секции: «Физика: теория и эксперимент», «Электроника: от ускорительных комплексов до прикладных задач», «Авиастроение, электроэнергетика, электротехника: инновационные инженерные решения» и «Биофизика».

В первые два дня участникам и слушателям были представлены научные доклады от сотрудников Объединенного института ядерных исследований, Научно-исследовательского института прикладной акустики, Научно-производственного центра «Аспект».

Далее были представлены доклады аспирантов и студентов, выполненные под научным руководством сотрудников предприятий-партнеров.

Всего в конференции приняли участие более 350 человек. Было представлено 40 научных докладов от аспирантов и студентов Университета «Дубна», Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова.

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