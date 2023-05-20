В Дубне прошел День Волги

Акция «Дань Волге в День Волги» в третий раз прошла в наукограде. Организаторами выступили Сбер и некоммерческий фонд «Без рек как без рук».

Сотрудники Сбера и волонтеры очистили от мусора около 1800 метров береговой линии в Левобережье, недалеко от моста. Студенты Кафедры экологии Университета "Дубна" провели эколекцию для всех желающих.