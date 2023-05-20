В Дубне прошел День Волги

суббота, 20 мая 2023 | 21:26     195
Каждый год 20 мая жители поволжских регионов отмечают праздник "День Волги". И, конечно, Дубна как единственный в Подмосковье город на берегах великой русской реки, активно участвует в экологических мероприятиях, приуроченных к этой дате.

Акция «Дань Волге в День Волги» в третий раз прошла в наукограде. Организаторами выступили Сбер и некоммерческий фонд «Без рек как без рук». 

Сотрудники Сбера и волонтеры очистили от мусора около 1800 метров береговой линии в Левобережье, недалеко от моста. Студенты Кафедры экологии Университета "Дубна" провели эколекцию для всех желающих.

Кроме того, в Дубне, как еще в 14 городах Поволжья, были взяты 30 проб воды и отправлены на экспертизу. Исследования помогают выявить потенциальные источники загрязняющих реку веществ, оценить состояние водоема.

Подарком городу от Сбера стали новые лавочки, изготовленные из экологичных материалов. Их установили в скейт-парке на Комсомольской набережной.

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