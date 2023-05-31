В Дубне проходит научный семинар по нейтронной и ядерной физике

Нынешнее совещание собрало в смешанном формате более 200 ведущих ученых из Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Сингапура, США, Турции, Франции и других стран, участвующих в развитии нейтронной и ядерной физики и их практических применений. В течение пятидневного семинара специалисты в этих областях обменяются идеями, опытом и последними результатами.

Центральные темы совещания ISINN-29 посвящены ядерно-физическим методам в материаловедении и науках об окружающей среде. Кроме того, на мероприятии будет сделан ряд докладов по тематике современных источников нейтронов. Большая сессия будет посвящена изучению вопросов физики деления, параллельно с ней пройдет сессия по вопросам прикладных исследований в области наук о жизни, включающих экологию, биологию и другие области прикладных задач с использованием нейтронов.