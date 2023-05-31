В Дубне проходит научный семинар по нейтронной и ядерной физике

среда, 31 мая 2023 | 09:33     180
29 мая в Дубне стартовало 29-е Международное совещание по взаимодействию нейтронов с ядрами (ISINN-29), которое вот уже 30 лет объединяет специалистов из ведущих научных центров со всего мира.

Нынешнее совещание собрало в смешанном формате более 200 ведущих ученых из Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Сингапура, США, Турции, Франции и других стран, участвующих в развитии нейтронной и ядерной физики и их практических применений. В течение пятидневного семинара специалисты в этих областях обменяются идеями, опытом и последними результатами.

Центральные темы совещания ISINN-29 посвящены ядерно-физическим методам в материаловедении и науках об окружающей среде. Кроме того, на мероприятии будет сделан ряд докладов по тематике современных источников нейтронов. Большая сессия будет посвящена изучению вопросов физики деления, параллельно с ней пройдет сессия по вопросам прикладных исследований в области наук о жизни, включающих экологию, биологию и другие области прикладных задач с использованием нейтронов.

Организаторами ISINN-29 выступают Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ, Национальная ведущая лаборатория моделирования и воздействия интенсивного импульсного излучения (NKLIPRSE) Северо-Западного института ядерных технологий (NINT, Китай) и Институт ядерных исследований и технологий Ланьчжоуского Университета (Китай), который впервые присоединился к организации мероприятия.

Совещание продлится до 2 июня. Следующее, 30-е совещание ISINN планируется провести в Египте.

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