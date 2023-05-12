В Дубне приступили к обработке территории от клещей

пятница, 12 мая 2023 | 11:32 77
В общей сложности планируется обработать 19 общественных объектов и 36 детских площадок. Обработка продлится в течение 10 дней.
Начали с детских игровых площадок. В ближайшие дни эти работы проведут на набережной, в Парке семейного отдыха и в многочисленных дубненских скверах.
Специалисты используют акрицидные средства. Препарат разбавляется так, чтобы раствор был максимально безопасным для людей.
Просим дубненцев быть внимательными во время прогулок в лесопарковых зонах и следить за своими питомцами!