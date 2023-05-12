В Дубне приступили к обработке территории от клещей

пятница, 12 мая 2023 | 11:32     77
В общей сложности планируется обработать 19 общественных объектов и 36 детских площадок. Обработка продлится в течение 10 дней.

Начали с детских игровых площадок. В ближайшие дни эти работы проведут на набережной, в Парке семейного отдыха и в многочисленных дубненских скверах. 

Специалисты используют акрицидные средства. Препарат разбавляется так, чтобы раствор был максимально безопасным для людей.

Просим дубненцев быть внимательными во время прогулок в лесопарковых зонах и следить за своими питомцами!

Тэги: 
Дубна
экология
безопасность
здоровье
Источник:
Сергей Куликов
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