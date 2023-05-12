В Дубне приступили к обработке территории от клещей

Начали с детских игровых площадок. В ближайшие дни эти работы проведут на набережной, в Парке семейного отдыха и в многочисленных дубненских скверах.

Специалисты используют акрицидные средства. Препарат разбавляется так, чтобы раствор был максимально безопасным для людей.

Просим дубненцев быть внимательными во время прогулок в лесопарковых зонах и следить за своими питомцами!