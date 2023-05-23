В Дубне построили кабельную линию для электроснабжения катодной защиты газопровода

вторник, 23 мая 2023 | 14:59     275
Мособлэнерго построило кабельную линию для электроснабжения станции катодной защиты газопровода в г.о. Дубна. Такую защиту применяют для предотвращения разрушений газопровода от коррозии и блуждающих токов.

КЛ-0,22 кВ протяженностью 26 м была проложена на ул. Строителей в рамках реализации договора с Мособлгазом на техприсоединение к сетям компании. Работы со стороны Мособлэнерго выполнены в полном объеме. Линия была построена до вводно-распределительного устройства станции катодной защиты газопровода. В настоящее время объект уже обеспечивается электроэнергией.

Тэги: 
Дубна
электроэнергия
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