В Дубне построили кабельную линию для электроснабжения катодной защиты газопровода

вторник, 23 мая 2023 | 14:59 275
Мособлэнерго построило кабельную линию для электроснабжения станции катодной защиты газопровода в г.о. Дубна. Такую защиту применяют для предотвращения разрушений газопровода от коррозии и блуждающих токов.
КЛ-0,22 кВ протяженностью 26 м была проложена на ул. Строителей в рамках реализации договора с Мособлгазом на техприсоединение к сетям компании. Работы со стороны Мособлэнерго выполнены в полном объеме. Линия была построена до вводно-распределительного устройства станции катодной защиты газопровода. В настоящее время объект уже обеспечивается электроэнергией.