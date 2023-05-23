В Дубне построили кабельную линию для электроснабжения катодной защиты газопровода

КЛ-0,22 кВ протяженностью 26 м была проложена на ул. Строителей в рамках реализации договора с Мособлгазом на техприсоединение к сетям компании. Работы со стороны Мособлэнерго выполнены в полном объеме. Линия была построена до вводно-распределительного устройства станции катодной защиты газопровода. В настоящее время объект уже обеспечивается электроэнергией.