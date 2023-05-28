В Дубне на стадионе «Волна» прошел товарищеский матч, приуроченный ко Дню пограничника

На футбольном поле встретились четыре команды: сборная Администрации Дубны и депутатов, команда ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и две команды пограничников – из Дубны и Кимр.

Приветствуя участников турнира, депутаты горсовета Иван Биканов и Анатолий Утриванов поздравили всех причастных с праздником и пожелали, чтобы турнир стал началом новой городской традиции.

Победителем стала команда «Радуги», на втором месте – сборная Администрации города и депутатов, на третьем – кимрские пограничники.

Слова благодарности прозвучали в адрес руководства СШ «Дубна» за помощь в организации турнира и предоставлении футбольного поля в удобное для игроков время.