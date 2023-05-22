В Дубне на Левом берегу закрылось отделение "Почты России"

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В здании гостиницы «Резидент-отель» ОЭЗ "Дубна" начало свою работу отделение «Почты России», в котором теперь можно получать и отправлять корреспонденцию, посылки, а также пользоваться другими услугами почтовой связи.

11.01.2023 | 11:33