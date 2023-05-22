В Дубне на Левом берегу закрылось отделение "Почты России"

понедельник, 22 мая 2023 | 12:28     284
Адрес почтового отделения: улица Тверская, дом 9. Индекс: 141983.

Последние несколько лет в отделении наблюдались перебои в работе и текучка кадров.

Клиентам предлагается воспользоваться недавно открытым отделением "Почта России" № 141984 в ОЭЗ "Дубна" по адресу: улица Программистов, дом 4, строение 1 ("Резидент-Отель").

Индекс 141983 сохраняется.

В ОЭЗ «Дубна» открылось отделение «Почты России»

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