В Дубне на День Пограничника состоялась романтическая помолвка

Торжественный момент произошел около ДК «Октябрь», где присутствовали соратники Сергея, отслужившие в пограничных войсках. Они радостно поздравляли обручившихся с этим знаменательным событием и желали им счастья и любви на всю жизнь.

Помолвка была организована по всем правилам жанра: цветы, кольцо с бриллиантом, друзья, однополчане и сослуживцы. Свадьба намечена на ближайшее время.