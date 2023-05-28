В Дубне на День Пограничника состоялась романтическая помолвка

воскресенье, 28 мая 2023 | 16:07     127
Сегодня, 28 мая, в Дубне и в свой праздник, Сергей решился и торжественно сделал предложение своей любимой женщине Ольге.

Торжественный момент произошел около ДК «Октябрь», где присутствовали соратники Сергея, отслужившие в пограничных войсках. Они радостно поздравляли обручившихся с этим знаменательным событием и желали им счастья и любви на всю жизнь.

Помолвка была организована по всем правилам жанра: цветы, кольцо с бриллиантом, друзья, однополчане и сослуживцы. Свадьба намечена на ближайшее время.

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