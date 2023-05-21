В Дубне многодетного отца заподозрили в совращении двух дочерей

воскресенье, 21 мая 2023 | 12:10     395
Отца четырёх детей из Дубны обвиняют в совращении двух дочерей. Младшей он показывал фотографии обнажённой старшей сестры и непристойные видео с её участием.

В полицию обратилась знакомая семьи, которая сообщила подробности её быта. Оказывается, 48-летний Дмитрий С. прямо в доме сначала совращал свою старшую дочь, когда она была подростком, о чём не стеснялся рассказывать подруге.

То же самое он пытался проделать и с младшей дочерью, которая ходит в третий класс. Более того, он ей показывал видео того, как насиловал старшую дочь. В один из дней девочка сумела вырваться и сбежать от отца. После этого его приставания прекратились.

Параллельно мужчина проходит подозреваемым в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия.

По предварительной информации, продавать порноролики с участием детей придумала их мать. Уточняется, что отец ранее уже был лишен родительских прав.

Из квартиры изъяли компьютер с видеозаписями. Отца отправили в изолятор, а мать — на экспертизу по вменяемости.

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Дубна
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Источник:
SHOT
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