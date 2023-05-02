В Дубне будут выпускать оборудование для производства жизненно важных медицинских газов

Под собственным брендом CADUCEUS резидент ОЭЗ «Дубна» будет производить источники медицинских газов – генераторы кислорода, а также вакуумные и компрессорные станции.

Высокопроизводительные адсорбционные комплексы для выработки «кислородом обогащенного воздуха» с концентрацией кислорода 93-95% - генераторы кислорода CADUCEUS позволяют формировать резерв газа, обеспечивая его подачу потребителю с постоянным давлением по необходимости или непрерывно. Вакуумные станции CADUCEUS VAC используются для создания стабильного уровня вакуума и требуемого режима разрежения, вне зависимости от частоты включения аспирационных устройств. Компрессорные станции CADUCEUS AIRCAD обеспечивают производство сжатого воздуха, отвечающего требованиям международных стандартов и соответствующего 1 классу чистоты по содержанию твердых частиц, воды и масел.

Современные функциональные комплексы для производства, хранения и распределения медицинских и технических газов оснащены инновационными системами управления с центральным процессором, обеспечивающим комплексную автоматизацию выполнения технологических операций и удобство контроля за рабочими показателями станций. Установки надежны, экономичны и просты в обслуживании. Кроме того, они могут использоваться и в других промышленных отраслях. К примеру, для предприятий, где в соответствии с техническими требованиями недопустимо наличие масла в воздухе, можно подобрать компрессорную станцию с поршневым безмасляным компрессором.

Медицинские и промышленные станции источников газоснабжения могут производиться в контейнерном исполнении, что даёт возможность разместить их на отдельной площадке за пределами здания, не занимая имеющиеся помещения.

По данным Минпромторга в 2022 году выпуск медицинских изделий в России увеличился на 18%, а доля рынка продукции медицинской промышленности отечественного производства составляет уже практически 25%. На фоне внешнеэкономических ограничений это довольно хорошие показатели роста. При этом стоит отметить, что одним из стимулирующих факторов являются преференции для российских производителей при участии в госзакупках на обеспечение нужд медицинских учреждений, предоставляемые Минпромторгом и Минздравом.

Линейка источников медицинских газов представлена широким модельным рядом, что позволяет подобрать оборудование для системы газоснабжения в зависимости от потребностей учреждения здравоохранения в объемах потребляемого газа.

Компания «ВестМедГрупп», взяв курс на импортозамещение и обеспечение технологической независимости, активно развивает научно-технический потенциал, модернизирует технологическую базу, готовится расширить производственную площадку. Подходит к завершению строительство на территории ОЭЗ «Дубна» первой очереди научно-производственного комплекса площадью более 7 000 кв. м. Также к концу 2023 года планируется вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что позволит удовлетворить потребности в качественном медицинском оборудовании и создать условия для повышения уровня оказания медицинской помощи.