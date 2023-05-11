В Дмитрове задержаны молодые люди, подозреваемые в серии автомобильных краж

четверг, 11 мая 2023 | 08:29     159
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. по подозрению в совершении серии краж автомашин задержали двоих местных жителей в возрасте 18 и 20 лет.

Установлено, что в вечернее время злоумышленники на улицах г. Дмитрова подыскивали транспортные средства с незапертыми дверями, либо которые можно было открыть без дополнительного оборудования. Затем они вырывали провода в замке зажигания и, соединив их между собой, запускали двигатель автомобиля, на котором уезжали.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых в совершении противоправных деяний. По ориентировке правонарушители были задержаны сотрудниками полиции на одной из улиц в г. Дмитрове.

Задержанные пояснили, что на нескольких транспортных средствах они попали в ДТП, поэтому их пришлось бросить на месте происшествия и скрыться, предварительно стерев отпечатки пальцев, оставленные в салоне. Еще одну автомашину задержанные попытались спрятать в селе Куликово, однако она был обнаружена полицейскими. Имеются основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению 7 автокраж на территории города. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 700 тысяч рублей. Все похищенные автомобили возвращены владельцам.

В отношении фигурантов следователем Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела по ст. 30. ст. 158 и ст. 158 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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