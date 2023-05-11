В Дмитрове раскрыли очередную кражу денежных средств с банковской карты

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 24-летний уроженец ближнего зарубежья. Полицейскими установлено, что злоумышленник, являясь знакомым потерпевшего, используя имеющийся у него доступ к его мобильному приложению банка, поменял пароль на карте и обналичил денежные средства через банкомат в п. Некрасовский. Часть похищенных денежных средств изъята сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.