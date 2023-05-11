В Дмитрове раскрыли очередную кражу денежных средств с банковской карты

четверг, 11 мая 2023 | 19:46 127
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 31-летнего местного жителя о краже с его банковской карты денежных средств. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 24-летний уроженец ближнего зарубежья. Полицейскими установлено, что злоумышленник, являясь знакомым потерпевшего, используя имеющийся у него доступ к его мобильному приложению банка, поменял пароль на карте и обналичил денежные средства через банкомат в п. Некрасовский. Часть похищенных денежных средств изъята сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.