В ДК «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное открытие выставки «Вклад Болгарии в культурное наследие славян»

пятница, 12 мая 2023 | 10:37     84
Фотовыставка «Вклад Болгарии в культурное наследие славян» открылась 11 мая в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Эта выставка уже была представлена в ряде европейских стран. В экспозицию вошли фотокопии древних рукописных документов на глаголице и кириллице, хранящихся в архивах Болгарии, Македонии, России и Сербии, а также фотографии фресок знаковых для истории болгарского народа церквей и монастырей.

Выставка приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается сразу в нескольких странах-участницах ОИЯИ 24 мая. Отмечать этот день стало доброй традицией Объединенного института ядерных исследований.

На торжественном открытии выступили директор Объединенного института Григорий Трубников, научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев, вице-директор Лъчезар Костов и директор Болгарского культурного института в Москве Виктор Бойчев.

Выставка продлится до 29 мая.

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