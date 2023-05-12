В ДК «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное открытие выставки «Вклад Болгарии в культурное наследие славян»

Выставка приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается сразу в нескольких странах-участницах ОИЯИ 24 мая. Отмечать этот день стало доброй традицией Объединенного института ядерных исследований.

На торжественном открытии выступили директор Объединенного института Григорий Трубников, научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев, вице-директор Лъчезар Костов и директор Болгарского культурного института в Москве Виктор Бойчев.

Выставка продлится до 29 мая.