В ДК «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное открытие выставки «Вклад Болгарии в культурное наследие славян»

пятница, 12 мая 2023 | 10:37 84
Фотовыставка «Вклад Болгарии в культурное наследие славян» открылась 11 мая в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Эта выставка уже была представлена в ряде европейских стран. В экспозицию вошли фотокопии древних рукописных документов на глаголице и кириллице, хранящихся в архивах Болгарии, Македонии, России и Сербии, а также фотографии фресок знаковых для истории болгарского народа церквей и монастырей.
Выставка приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается сразу в нескольких странах-участницах ОИЯИ 24 мая. Отмечать этот день стало доброй традицией Объединенного института ядерных исследований.
На торжественном открытии выступили директор Объединенного института Григорий Трубников, научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев, вице-директор Лъчезар Костов и директор Болгарского культурного института в Москве Виктор Бойчев.
Выставка продлится до 29 мая.