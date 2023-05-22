Университет "Дубна" устанавливает связи с Дальним Востоком

Со стороны Университета «Дубна» участие приняли члены ректората и руководства всех факультетов и институтов во главе с и.о. ректора Андреем Деникиным. ДВФУ представили и.о. директора Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Светлана Красицкая и директор Информационного центра ОИЯИ в ДВФУ, директор департамента общей и экспериментальной физики Института наукоемких технологий и передовых материалов, и.о. директора департамента развития научно-исследовательской деятельности и научных коммуникаций Александра Регузова.

Целью встречи стало установление научных и образовательных связей между университетами с активным участием ОИЯИ. Андрей Деникин подробно рассказал об Университете «Дубна» и реализуемых в нем образовательных программах. Программы Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ представила его и.о. директора Светлана Красицкая.

По результатам встречи стороны приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве в сфере развития научного взаимодействия, разработке и внедрению сетевых программ, а также об организации совместных молодежных конференций.