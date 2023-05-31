Университет "Дубна" посетила делегация из Казахстана

среда, 31 мая 2023 | 17:49     95
C дружественным визитом в Университет "Дубна" прибыли проректор по финансам и инфраструктуре Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (г. Астана) Назгуль Айдаргалиева и доцент кафедры химии Нурия Омарова.

С ГНУ им. Л.Н. Гумилева у Университета установилась давняя и прочная связь: уже много лет идет подготовка по образовательным программам двойных дипломов по направлениям «Физическая химия» и «Ядерная физика».

Студенты из Казахстана имеют возможность осваивать образовательные программы на Кафедре химии, новых технологий и материалов Факультета естественных и инженерных наук, а также на базовой кафедре ОИЯИ – кафедре ядерной физики Инженерно-физического института, используя самое современное оборудование и лабораторную базу, том числе и ОИЯИ.

Научное сотрудничество между двумя вузами укрепляется еще и возможностью прохождения научных стажировок и совместных исследований. Представители Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева заинтересованы в расширении перечня программ, по которым планируется развивать партнерство в дальнейшем.

Тэги: 
Университет Дубна
сотрудничество
визит
Читать в
Оставить отзыв в
 
24.05.2023 | 13:11    439
Социологи Университета «Дубна» проводят исследование для Объединенного института ядерных исследований
Кафедра социологии и гуманитарных наук Университета "Дубна" ежегодно проводит опрос сотрудников по заказу ОИЯИ: исследование направлено на определение уровня социальной удовлетворенности персонала.
20.05.2023 | 11:10    1197
И.о. ректора Университета "Дубна" посетил Учебно-научный центр Объединенного института
И.о. ректора Университета "Дубна" Андрей Деникин и директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин на встрече обсудили традиционные и новые направления совместной работы, в частности, вопросы международного сотрудничества с целью подготовки...
22.05.2023 | 12:42    642
Университет "Дубна" устанавливает связи с Дальним Востоком
17 мая представители руководства Университета "Дубна" в гибридном формате пообщались с представителями Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).