Университет "Дубна" посетила делегация из Казахстана

С ГНУ им. Л.Н. Гумилева у Университета установилась давняя и прочная связь: уже много лет идет подготовка по образовательным программам двойных дипломов по направлениям «Физическая химия» и «Ядерная физика».

Студенты из Казахстана имеют возможность осваивать образовательные программы на Кафедре химии, новых технологий и материалов Факультета естественных и инженерных наук, а также на базовой кафедре ОИЯИ – кафедре ядерной физики Инженерно-физического института, используя самое современное оборудование и лабораторную базу, том числе и ОИЯИ.

Научное сотрудничество между двумя вузами укрепляется еще и возможностью прохождения научных стажировок и совместных исследований. Представители Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева заинтересованы в расширении перечня программ, по которым планируется развивать партнерство в дальнейшем.