Уникальный фестиваль «Город танцует в парках» стал одним из ярчайших событий этого года в Дубне

Сегодня, 11 мая 2023 года в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дубна.

Сегодня, 11 мая 2023 года в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дубна.

13.05.2023 | 09:30

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