Уникальный фестиваль «Город танцует в парках» стал одним из ярчайших событий этого года в Дубне

суббота, 13 мая 2023 | 09:08     310
Невероятная атмосфера, эмоции, талантливые дети и впечатляющее мастерство наставников – всё это было 12 мая в Дубне на Молодёжной поляне.

Профессионалы, звёзды проекта «Танцы» на ТНТ, устроили показательные выступления, а также провели мастер-классы для всех желающих.

В рамках проекта проводится отбор участников большого гала-концерта. Среди дубненских коллективов лучшим по решению жюри стал «LYA.FAM». Как отметил руководитель проекта, заслуженный артист России Егор Дружинин, для участников – это возможность получить сценическую практику, стать ближе к зрителю, вдохновиться.

Тэги: 
Дубна
шоу
танцы
Источник:
Сергей Куликов
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