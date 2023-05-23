УФАС Подмосковья выиграло суд по поводу проведения аукциона на содержание кладбищ в Талдоме

вторник, 23 мая 2023 | 15:19 278
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Управления о признании жалобы ООО «Сергиево-Посадский РО» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной.
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Сергиево-Посадский РО» на действия Администрации Талдомского г.о. при проведении открытого конкурса в электронной форме на содержание сельских кладбищ, расположенных на территории Талдомского г.о. МО.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Сергиево-Посадский РО» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Сергиево-Посадский РО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.