Ученые из Дубны ведут исследования росписей собора Московского Кремля

Специалисты ОИЯИ занимаются исследованиями настенной живописи древнерусских храмов уже на протяжении нескольких лет. Для выполнения всех этих задач сотрудники группы нейтронного активационного анализа (ГНАА) Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ прошли обучение у ведущих специалистов в области исследования живописи в российском Государственном НИИ реставрации.

Сложность работы в том, что художники-реставраторы XIX – начала XX веков не стремились сохранить первозданный вид фресок и прописывали новые росписи поверх старых современными им материалами. Сегодня, в эпоху научной реставрации, прежде чем утвердить в Министерстве культуры РФ проект, реставраторам необходимо предоставить результаты физико-химических исследований. Это необходимо, чтобы правильно подобрать инструменты для работы, — например, определенные виды растворителей, которые не испортят первоначальный слой живописи, и выполнить реставрацию максимально близко к древнему оригиналу.

«Мы уже приняли участие в подготовке двух проектов реставрации знаменитых псковских памятников: Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря», — сообщил начальник группы нейтронного активационного анализа ЛНФ Андрей Дмитриев.

В начале работ на каждом объекте сотрудники ГНАА проводят исследования с помощью портативного прибора неразрушающего рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Прикладывая прибор к росписи на стене, они проводят экспресс-анализ ее элементного состава. Это позволяет на месте определить, какая именно использована краска: например, красная может быть на основе киновари или охры. Результаты экспресс-анализа оцениваются реставраторами, иногда их результат влияет на выбор следующей точки анализа.